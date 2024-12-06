В Красноярске сообщнику бизнесмена Евгения Генералова грозит до 10 лет

В Красноярске завершили расследование уголовного дела над одним из сообщников скандального бизнесмена Евгения Генералова. Об этом рассказали в региональном МВД.
По версии следствия, 45-летний Алексей Ширкин, который был директором управляющей компании «Нанж» и занимался застройкой микрорайона Нанжуль-Солнечный, вступил в сговор с Генераловым и его сообщницей «в целях хищения денежных средств».
Обвиняемый искал покупателей на земельные участки и недвижимость, которые уже были оформлены на скандального бизнесмена через договор купли-продажи. Потенциальные собственники о «настоящем владельце» не знали.
— Спустя некоторое время фактический владелец земельного участка и жилого дома заявлял свои права и требовал деньги или немедленного выселения, — добавили в ведомстве.
Потерпевшими признали трех жителей краевого центра. Общий ущерб составил почти 40 миллионов рублей.
На Ширкина завели уголовное дело по статье «Мошенничество, совершенное организованной преступной группой в особо крупном размере, повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение». Ему грозит до 10 лет лишения свободы.
Расследование дела против Евгения Генералова продолжается.