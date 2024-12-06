Ночной пожар в Башкирии унес жизнь 57-летнего мужчины

Под Уфой произошел смертельный пожар. Накануне, 5 декабря, в деревне Вавилово сгорел мужчина.
Как рассказали в пресс-службе республиканского Госкомитета по ЧС, местная жительница заметила, как полыхает дом соседа. Она сразу же вызвала спасателей и рассказала, что в доме может быть человек. Прибывшие пожарные потушили огонь и обнаружили 57-летнего хозяина дома мертвым.
На месте работает дознаватель МЧС, чтобы установить причину трагедии.
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