Ночной пожар в Башкирии унес жизнь 57-летнего мужчины

Как рассказали в пресс-службе республиканского Госкомитета по ЧС, местная жительница заметила, как полыхает дом соседа. Она сразу же вызвала спасателей и рассказала, что в доме может быть человек. Прибывшие пожарные потушили огонь и обнаружили 57-летнего хозяина дома мертвым.