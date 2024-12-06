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Водитель «Тойоты» врезался во внедорожник и погиб в Усольском районе

Иномарка слетела с проезжей части в кювет.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Усольском районе столкнулись два легковых авто, погиб один человек. Как сообщили КП-Иркутск в Госавтоинспекции Иркутской области, случилось все 6 декабря 2024 около семи часов утра на участке автодороги старого направления к городу Ангарску.

— По предварительным данным, 32-летний водитель иномарки «Toyota Ist» не справился с управлением и врезался в движущийся по встречной полосе внедорожник «Mitsubishi Pajero», после чего съехал с проезжей части в кювет, — рассказали в ведомстве.

Водитель второй машины не пострадал. Фото: Госавтоинспекция Иркутской области.

Водитель иномарки погиб еще до приезда медиков, 58-летний водитель внедорожника не пострадал. Сейчас правоохранители начали проверку, выясняют все обстоятельства случившегося.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что маршрутка съехала с дороги и врезалась в дерево по дороге из Улан-Удэ в Иркутск. В аварии пострадал один пассажир.