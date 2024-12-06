Гражданка Китая предстанет перед судом в Находке за контрабанду трепанга

В период с апреля по июнь 2022 года иностранка незаконно отправила международной почтой в Поднебесную дальневосточный трепанг в варено-сушеном виде. Сумма контрабанды составила более миллиона рублей. В ходе обыска в ее доме следователями обнаружены аналогичная продукция и приспособления для сушки морепродукта, изготовленные кустарным способом.