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Крупную нарколабораторию нашли под Хабаровском

Мужчина организовал производство запрещенных веществ в частном доме.

Источник: Комсомольская правда

В Хабаровском крае осудили мужчину за производство наркотиков. Его лаборатория была расположена в частном доме. Во время задержания на территории вспыхнул пожар. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".

Мужчина оборудовал лабораторию для изготовления наркотиков в особо крупном размере. В ноябре 2023 года полицейские изъяли запрещенные вещества.

«Когда полиция появилась во дворе, вспыхнул ацетон. Начался пожар. Мужчину задержали, он признал свою вину и дал показания», — рассказали в пресс-службе судов Хабаровского края.

Суд приговорил мужчину к восьми годам колонии строгого режима и штрафу в 100 тысяч рублей. Приговор пока не вступил в законную силу.