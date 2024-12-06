Крупную нарколабораторию нашли под Хабаровском

В Хабаровском крае осудили мужчину за производство наркотиков. Его лаборатория была расположена в частном доме. Во время задержания на территории вспыхнул пожар. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
Мужчина оборудовал лабораторию для изготовления наркотиков в особо крупном размере. В ноябре 2023 года полицейские изъяли запрещенные вещества.
«Когда полиция появилась во дворе, вспыхнул ацетон. Начался пожар. Мужчину задержали, он признал свою вину и дал показания», — рассказали в пресс-службе судов Хабаровского края.
Суд приговорил мужчину к восьми годам колонии строгого режима и штрафу в 100 тысяч рублей. Приговор пока не вступил в законную силу.