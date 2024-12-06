В Уфе молодые родители бросили своего малыша, доведя его до истощения.

Молодые родители бросили своего малыша одного дома, доведя его до истощения. Как сообщили «Башинформу» в пресс-службе МВД по РБ, в ноябре 2024 года в полицию обратилась жительница города с заявлением о том, что в октябре ушел из дома и не вернулся ее 21-летний внук, у которого остался 9-месячный сын.
Сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних выехали на квартиру на улице Степана Кувыкина.
«Установлено, что родители мальчика, родившегося в феврале 2024 года, ушли из дома около месяца назад и их местонахождение неизвестно. Обеспокоенные родственники обратились в полицию и взяли заботу о малыше на себя. При осмотре медиками установлено, что ребёнок истощен и его физическое развитие не соответствует возрасту», — проинформировали в ведомстве.
Стражи порядка возбудили уголовное дело по статье «неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего». Полицейские нашли родителей истощенного малыша и доставили их в отдел для проведения следственных действий.
По предварительным данным, в течение нескольких месяцев родители неоднократно надолго уходили из дома, оставляя беспомощного ребенка одного, а также не следили за состоянием его здоровья. По решению органов опеки ребенка передали родственникам.