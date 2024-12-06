В Уфе молодые родители бросили своего малыша, доведя его до истощения.

Молодые родители бросили своего малыша одного дома, доведя его до истощения. Как сообщили «Башинформу» в пресс-службе МВД по РБ, в ноябре 2024 года в полицию обратилась жительница города с заявлением о том, что в октябре ушел из дома и не вернулся ее 21-летний внук, у которого остался 9-месячный сын.