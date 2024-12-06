Прокуратура расследует обстоятельства остановки электрички Ложок-Новосибирск

Сегодня утром, около 8:00, на участке между платформой Нижняя Ельцовка и станцией Сеятель Западно-Сибирской железной дороги произошла незапланированная остановка пригородного электропоезда Ложок-Новосибирск.
Согласно сообщениям пассажиров, во время движения поезда был слышен громкий удар.
Причиной остановки стала техническая неисправность, которая привела к блокировке движения. В связи с этим Новосибирская транспортная прокуратура начала проверку, чтобы выяснить все обстоятельства инцидента. В рамках проверки будет оцениваться соблюдение законодательства по безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, а также права пассажиров.
Напомним, в Новосибирской области грузовой поезд насмерть сбил пешехода.