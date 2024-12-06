Студент из Ачинска обманул 87-летнего дедушку, работая на мошенников

Об этом рассказали в полиции Красноярского края.
В середине ноября 2024 года 87-летнему лесосибирцу позвонила неизвестная и представилась его дочерью. Она рассказала, что попала в ДТП и теперь ей нужны деньги. Пенсионер без раздумий передал 700 тыс. рублей прибывшему курьеру.
Вскоре мужчина понял, что его обманули мошенники. Он обратился за помощью в полицию. Сотрудники уголовного розыска задержали курьера-мошенника в столице края. Им оказался один из студентов, учившихся в красноярском вузе — 18-летний ачинец.
Подозреваемый рассказал полицейским, что нашел «подработку» в мессенджере. Он признал вину. Оказалось, что парень ранее уже совершал аналогичные преступления. Он обманул пенсионеров в Канске и Красноярске. Потерпевшие пенсионеры отдали в руки мошенников 300 тыс. рублей.
В отношении 18-летнего парня возбудили уголовное дело за мошенничество. Сейчас он находится под домашним арестом. Ему грозит до 6 лет лишения свободы.