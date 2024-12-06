Студент из Ачинска обманул 87-летнего дедушку, работая на мошенников

В середине ноября 2024 года 87-летнему лесосибирцу позвонила неизвестная и представилась его дочерью. Она рассказала, что попала в ДТП и теперь ей нужны деньги. Пенсионер без раздумий передал 700 тыс. рублей прибывшему курьеру.