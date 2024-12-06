В Самарской области на трассе М5 «Газель» насмерть сбила пешехода

В пятницу, 6 декабря, в 6:40 в Ставропольском районе 20-летний водитель «Газели», ехавший по М5 со стороны Тольятти в направлении поселка Курумоч, сбил пешехода, который шел в попутном направлении. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.