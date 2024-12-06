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В Самарской области на трассе М5 «Газель» насмерть сбила пешехода

В пятницу, 6 декабря, в 6:40 в Ставропольском районе 20-летний водитель «Газели», ехавший по М5 со стороны Тольятти в направлении поселка Курумоч, сбил пешехода, который шел в попутном направлении. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

По предварительным данным, ДТП произошло на 1004-м километре трассы. Пешеход скончался на месте происшествия до приезда скорой.

В настоящее время движение по автодороге частично перекрыто. Полицейские выясняют все обстоятельства произошедшего.