В Екатеринбурге учитель несколько раз ударила по лицу восьмиклассника

В Екатеринбурге учитель несколько раз ударила школьника по лицу. Кадры избиения попали в соцсети. Информацию об этом подтвердили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.
По предварительной информации, инцидент произошел 5 декабря в школе № 80. Учительница по биологии позволила себе дать несколько пощечин восьмикласснику.
— Во время урока учитель ударила несовершеннолетнего по лицу, отреагировав подобным образом на то, что школьник срывал урок, включая музыку на телефоне, а на просьбы педагога не реагировал, — рассказали в региональном ведомстве.
Прокуратура начала проверку. Будет дана правовая оценка действиям сотрудников учреждения. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.
«КП-Екатеринбург» обратилась в городской департамент образования. На данный момент ответа получить не удалось.