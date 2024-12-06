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В Екатеринбурге учитель несколько раз ударила по лицу восьмиклассника

Прокуратура начала проверку после избиения учителем школьника в Екатеринбурге.

Источник: Комсомольская правда

В Екатеринбурге учитель несколько раз ударила школьника по лицу. Кадры избиения попали в соцсети. Информацию об этом подтвердили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

По предварительной информации, инцидент произошел 5 декабря в школе № 80. Учительница по биологии позволила себе дать несколько пощечин восьмикласснику.

— Во время урока учитель ударила несовершеннолетнего по лицу, отреагировав подобным образом на то, что школьник срывал урок, включая музыку на телефоне, а на просьбы педагога не реагировал, — рассказали в региональном ведомстве.

Прокуратура начала проверку. Будет дана правовая оценка действиям сотрудников учреждения. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

«КП-Екатеринбург» обратилась в городской департамент образования. На данный момент ответа получить не удалось.

Прокуратура