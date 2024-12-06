Подпольный цех по переработке ценных рачков нашли в Павлодарской области

Как сообщается на официальном сайте надзорного органа, прокуратурой Павлодарской области выявлен подпольный цех по переработке рачков Artemia salina. «Установлено, что в степной зоне города Аксу группа лиц без разрешительных документов занималась очисткой добытого Artemia», — рассказали в надзорном органе.
По факту незаконной добычи рыбных ресурсов начато досудебное расследование по ст.335 УК РК. Изъято порядка 500 мешков продукции объемом более 25 тонн, назначены соответствующие экспертизы. Работа по предотвращению незаконной добычи природных ресурсов продолжается.