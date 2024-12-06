Подпольный цех по переработке ценных рачков нашли в Павлодарской области

Как сообщается на официальном сайте надзорного органа, прокуратурой Павлодарской области выявлен подпольный цех по переработке рачков Artemia salina. «Установлено, что в степной зоне города Аксу группа лиц без разрешительных документов занималась очисткой добытого Artemia», — рассказали в надзорном органе.