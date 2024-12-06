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В Ростовской области сотрудник водоканала пойдет под суд за массовую гибель рыбы

В Красном Сулине бывший начальник производственного участка пойдет под суд.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области сотрудник водоканала пойдет под суд за массовую гибель рыбы. Об этом сообщили в СУ СК по региону.

Согласно опубликованной информации, бывший начальник производственного участка «Зверевский» регулярно получал жалобы от местных жителей о некачественной воде. Однако решать проблему сотрудник водоканала не спешил. Бездействие привело к загрязнению пруда в Красносулинском районе и массовому мору рыбы. Ущерб составил больше пяти миллионов рублей.

Мужчине избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде. Ему грозят штраф и до двух лет лишения свободы.

СК