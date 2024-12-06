В Ростовской области сотрудник водоканала пойдет под суд за массовую гибель рыбы

Согласно опубликованной информации, бывший начальник производственного участка «Зверевский» регулярно получал жалобы от местных жителей о некачественной воде. Однако решать проблему сотрудник водоканала не спешил. Бездействие привело к загрязнению пруда в Красносулинском районе и массовому мору рыбы. Ущерб составил больше пяти миллионов рублей.