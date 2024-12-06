В Свердловской области за сутки произошло 13 пожаров по вине человека

В Свердловской области за сутки 5 декабря сотрудники МЧС потушили 13 пожаров, три из которых произошли в жилом секторе. Причиной этих возгораний стал человеческий фактор. Одно из ЧП произошло в многоквартирном доме — его жильцам пришлось эвакуироваться.