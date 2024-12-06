В Свердловской области за сутки произошло 13 пожаров по вине человека

В Свердловской области за сутки 5 декабря сотрудники МЧС потушили 13 пожаров, три из которых произошли в жилом секторе. Причиной этих возгораний стал человеческий фактор. Одно из ЧП произошло в многоквартирном доме — его жильцам пришлось эвакуироваться.
— В Нижнем Тагиле на улице Булата Окуджавы горела квартира в десятиэтажном жилом доме. До прибытия спасателей самостоятельно эвакуировались девять человек, из них четверо — дети, — передает пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области.
На место ЧП прибыли 15 специалистов МЧС на шести единицах техники. Пожар на 15 квадратных метров удалось потушить за 20 минут.
Другой инцидент произошел в Белоярском на улице Мебельщиков. На площади 300 квадратных метров сгорел частный дом с надворными постройками. На вызов выехали 14 специалистов на четырех единицах техники. Справиться с пожаром удалось за 58 минут. Причина возгорания — аварийный режим работы электрооборудования.
Еще одно ЧП случилось в деревне Кремлевка Каменского городского округа. На улице Ленина сгорела частная баня — огонь распространился на 25 квадратных метров. Семь пожарных на двух автоцистернах потушили возгорание за 11 минут.