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Уфимцу, убившему женщину за оскорбление матери, дали 9 лет колонии

Октябрьский районный суд вынес приговор.

Источник: РИА "Новости"

Уфимцу предстоит отбыть более 9 лет лишения свободы за убийство знакомой, сообщает прокуратура республики. Приговор вынес Октябрьский районный суд столицы.

В августе этого года пьяный мужчина нанес ножом несколько ударов в область шеи своей знакомой за то, что она оскорбила его мать.

Женщина скончалась на месте происшествия от обильной кровопотери.

Подсудимый признал свою вину.

Суд назначил ему наказание в виде 9 лет 6 месяцев колонии строгого режима и взыскал в пользу матери погибшей компенсацию морального вреда в размере 3 млн рублей.