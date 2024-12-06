Уфимцу, убившему женщину за оскорбление матери, дали 9 лет колонии

Уфимцу предстоит отбыть более 9 лет лишения свободы за убийство знакомой, сообщает прокуратура республики. Приговор вынес Октябрьский районный суд столицы.
В августе этого года пьяный мужчина нанес ножом несколько ударов в область шеи своей знакомой за то, что она оскорбила его мать.
Женщина скончалась на месте происшествия от обильной кровопотери.
Подсудимый признал свою вину.
Суд назначил ему наказание в виде 9 лет 6 месяцев колонии строгого режима и взыскал в пользу матери погибшей компенсацию морального вреда в размере 3 млн рублей.