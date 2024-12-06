Лжецелительницу из Красноярска приговорили к обязательным работам за обман пожилой женщины на 70 тысяч рублей. Об этом поделились в краевой прокуратуре. Всё произошло в мае 2024 года. Уроженка Кемеровской области встретила во дворе одного из домов Красноярска пенсионерку и предложила ей снять болезни и порчу. Испугавшись за свою жизнь, она поверила и согласилась на обряд.