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Уфимский врач рассказал, кого может убить секс

Сексолог из Уфы объяснил, можно ли умереть во время полового акта.

Источник: Комсомольская правда

Стало известно, можно ли умереть во время секса. По словам врача-сексолога из Уфы Артура Салахова, страхи у людей, страдающих от сердечно-сосудистых заболеваний, о внезапной смерти во время полового акта во многом преувеличены. На это свидетельствуют научные исследования.

«Половая жизнь партнеров, находящихся в долгосрочных отношениях, не представляет существенной опасности для сердечно-сосудистой системы. В среднем встречается два случая инфаркта миокарда на один миллион мужчин», — успокоил Салахов жителей Башкирии.

Однако негативное влияние на сердечно-сосудистую систему все же есть, говорит медик. Так, риск внезапной смерти вырастает сразу на 25%, если половой партнер случайный.

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