Уфимский врач рассказал, кого может убить секс

Стало известно, можно ли умереть во время секса. По словам врача-сексолога из Уфы Артура Салахова, страхи у людей, страдающих от сердечно-сосудистых заболеваний, о внезапной смерти во время полового акта во многом преувеличены. На это свидетельствуют научные исследования.