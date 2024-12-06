В Красноярске ученик автошколы погиб при столкновении иномарки со столбом ЛЭП

Полицейские выясняют обстоятельства дорожной аварии, которая произошла в пятницу утром в краевом центре. По информации госавтоинспекторов, 23-летний водитель Subaru ехал от улицы Металлургов в сторону Енисейского тракта и не справился с управлением — иномарка врезалась в столб электроопоры.
«Водитель умер до приезда скорой медицинской помощи», — сообщили в региональном главке МВД.
В ведомстве уточнили, что мужчина не имел права управлять машиной, поскольку еще только проходил обучение в автошколе.