В Красноярске ученик автошколы погиб при столкновении иномарки со столбом ЛЭП

Полицейские выясняют обстоятельства дорожной аварии, которая произошла в пятницу утром в краевом центре. По информации госавтоинспекторов, 23-летний водитель Subaru ехал от улицы Металлургов в сторону Енисейского тракта и не справился с управлением — иномарка врезалась в столб электроопоры.