Олбани
-1°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Красноярске ученик автошколы погиб при столкновении иномарки со столбом ЛЭП

Автомобилист без водительских прав, проходящий обучение в автошколе, стал жертвой ДТП на левобережье Красноярска.

Источник: ГУ МВД

Полицейские выясняют обстоятельства дорожной аварии, которая произошла в пятницу утром в краевом центре. По информации госавтоинспекторов, 23-летний водитель Subaru ехал от улицы Металлургов в сторону Енисейского тракта и не справился с управлением — иномарка врезалась в столб электроопоры.

«Водитель умер до приезда скорой медицинской помощи», — сообщили в региональном главке МВД.

В ведомстве уточнили, что мужчина не имел права управлять машиной, поскольку еще только проходил обучение в автошколе.