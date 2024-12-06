На автодороге «Обход г. Сочи» машина Haval выехала на полосу встречного движения и врезалась в легковушку Toyota. В результате произошедшего получили травмы водитель и двое несовершеннолетних пассажиров первой иномарки.
Пострадавших доставили в больницу. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции курорта.
Двое детей пострадали в лобовом ДТП в Сочи
Вчера утром, 5 декабря, в Сочи произошло лобовое ДТП. Авария случилась примерно в 09:05.
На автодороге «Обход г. Сочи» машина Haval выехала на полосу встречного движения и врезалась в легковушку Toyota. В результате произошедшего получили травмы водитель и двое несовершеннолетних пассажиров первой иномарки.