Двое детей пострадали в лобовом ДТП в Сочи

На автодороге «Обход г. Сочи» машина Haval выехала на полосу встречного движения и врезалась в легковушку Toyota. В результате произошедшего получили травмы водитель и двое несовершеннолетних пассажиров первой иномарки.



Пострадавших доставили в больницу. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции курорта.