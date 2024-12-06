Жители улицы Северной в Краснодаре остались без тепла после взрыва газа

Как отметили на предприятии, специалисты уже работают над устранением последствий происшествия. Однако точные сроки восстановления подачи тепла пока не названы. Причиной задержки стали сложности при работе с коммуникациями, поскольку в газопроводе проходят высоковольтные кабели.