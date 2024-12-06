Жители улицы Северной в Краснодаре остались без тепла после взрыва газа

Отключен ряд котельных. Тепла лишились дома по адресам: ул. Северная, 357, 363, 365, 367, 373, 419, 425, 432, 433, 443, 447, 476, 479, 490; а также ул. Березанская, 41.
Как отметили на предприятии, специалисты уже работают над устранением последствий происшествия. Однако точные сроки восстановления подачи тепла пока не названы. Причиной задержки стали сложности при работе с коммуникациями, поскольку в газопроводе проходят высоковольтные кабели.
Хлопок в газопроводе на пересечении улиц Северной и Садовой произошел ранним утром 5 декабря. Пробы воздуха не подтвердили повышенной концентрации природного газа.