В Омске нашли школьников, укравших велосипеды из подъезда

Полицейские нашли похитителей — ими оказались жители Кировского округа 14 и 15 лет, состоящие на профилактическом учёте в органах внутренних дел. Выяснилось, что поздно вечером школьники зашли в подъезд девятиэтажного дома и вышли из него с двумя велосипедами. На них омичи доехали до СНТ «Водник», где бросили транспортные средства на аллее.