В Омске нашли школьников, укравших велосипеды из подъезда

Ранее сообщалось о розыске двух подростков, причастных к краже двух велосипедов. Транспортные средства стояли в подъезде жилого дома на улице Масленникова. Похищение велосипедов общей стоимостью 48 тысяч рублей попало на запись камер видеонаблюдения. Следователем было возбуждено уголовное дело по статье «Кража».
Полицейские нашли похитителей — ими оказались жители Кировского округа 14 и 15 лет, состоящие на профилактическом учёте в органах внутренних дел. Выяснилось, что поздно вечером школьники зашли в подъезд девятиэтажного дома и вышли из него с двумя велосипедами. На них омичи доехали до СНТ «Водник», где бросили транспортные средства на аллее.
Велосипеды обнаружила местная жительница. С заявителями полицейские провели профилактическую беседу о необходимости обеспечения сохранности имущества от преступных посягательств.