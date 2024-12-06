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В Омске нашли школьников, укравших велосипеды из подъезда

Транспортные средства они бросили на аллее в СНТ «Водник».

Источник: ГУ МВД

Ранее сообщалось о розыске двух подростков, причастных к краже двух велосипедов. Транспортные средства стояли в подъезде жилого дома на улице Масленникова. Похищение велосипедов общей стоимостью 48 тысяч рублей попало на запись камер видеонаблюдения. Следователем было возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

Полицейские нашли похитителей — ими оказались жители Кировского округа 14 и 15 лет, состоящие на профилактическом учёте в органах внутренних дел. Выяснилось, что поздно вечером школьники зашли в подъезд девятиэтажного дома и вышли из него с двумя велосипедами. На них омичи доехали до СНТ «Водник», где бросили транспортные средства на аллее.

Велосипеды обнаружила местная жительница. С заявителями полицейские провели профилактическую беседу о необходимости обеспечения сохранности имущества от преступных посягательств.