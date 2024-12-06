Омич взыскал компенсацию за недостоверный диагноз о наличии у него ВИЧ

Районным судом установлено, что в июле 2023 года бригадой скорой помощи в БУЗОО «ГК БСМП № 1» был доставлен находящийся в бессознательном состоянии истец, не имеющий при себе документов. В сопроводительном листе были записаны лишь фамилия и имя пациента. С этими данными в БУЗОО «Центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями» в соответствии с требованиями стандарта оказания медицинской помощи был направлен анализ крови пациента на ВИЧ. Установочные данные в электронной базе ОМС совпадали с переданными данными истца. На следующий день истец пришел в сознание и сообщил медицинским работникам действительные фамилию и дату рождения.