Омич взыскал компенсацию за недостоверный диагноз о наличии у него ВИЧ

Районным судом установлено, что в июле 2023 года бригадой скорой помощи в БУЗОО «ГК БСМП № 1» был доставлен находящийся в бессознательном состоянии истец, не имеющий при себе документов. В сопроводительном листе были записаны лишь фамилия и имя пациента. С этими данными в БУЗОО «Центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями» в соответствии с требованиями стандарта оказания медицинской помощи был направлен анализ крови пациента на ВИЧ. Установочные данные в электронной базе ОМС совпадали с переданными данными истца. На следующий день истец пришел в сознание и сообщил медицинским работникам действительные фамилию и дату рождения.
В январе 2024 года истцу позвонили сотрудники медицинского учреждения, сообщили о необходимости явки в СПИД центр. Также ему поступило сообщение на телефон: «Вам срочно нужно явиться в СПИД центр на 50 лет Профсоюзов». Истец пришел в медицинское учреждение, получил направление для уточнения диагноза в «Омский центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями». После сдачи крови через несколько дней был получен отрицательный результат анализа на ВИЧ. В указанный период истец испытал нравственные переживания, разлад в семье и пренебрежительное отношение к себе.
Районный суд пришел к выводу об обоснованности иска о компенсации морального вреда. Диагноз был поставлен пациенту не в результате ложноположительного тестирования, а вследствие поступления на исследование не принадлежащего ему образца крови. Действиями БУЗОО «ГК БСМП № 1» истцу были причинены нравственные страдания. В его пользу суд взыскал с ответчика денежную компенсацию морального вреда в размере 30 000 рублей.
Решение Кировского районного суда г. Омска судебной коллегией по гражданским делам Омского областного суда оставлено без изменения и вступило в законную силу.