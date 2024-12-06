На Пермском тракте из-за аварии перекрыли движение в сторону Екатеринбурга

Закрыт для движения транспорта оказался участок с 317 по 321 километр. ФКУ «Уралуправтодор» предлагает автомобилистам объехать аварийный участок через село Первомайское — поселок Билимбай — город Первоуральск — село Новоалексеевское. Съезд располагается на 289 километре, а вернуться на трассу можно на 326 и 331 километрах.