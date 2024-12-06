На Пермском тракте из-за аварии перекрыли движение в сторону Екатеринбурга

В Свердловской области на трассе Пермь — Екатеринбург утром 6 декабря произошла авария, из-за которой движение в сторону Екатеринбурга оказалось полностью перекрыто. Инцидент случился на 320 километре Пермского тракта в районе горы Волчихи под Ревдой, рядом с железнодорожной станцией «Пионерская».
Закрыт для движения транспорта оказался участок с 317 по 321 километр. ФКУ «Уралуправтодор» предлагает автомобилистам объехать аварийный участок через село Первомайское — поселок Билимбай — город Первоуральск — село Новоалексеевское. Съезд располагается на 289 километре, а вернуться на трассу можно на 326 и 331 километрах.
Редакция «КП-Екатеринбург» направила запрос в отдел пропаганды Госавтоинспекции Свердловской области по поводу дорожного происшествия. На момент публикации ответ не поступил. По мере поступления информации материал будет обновляться.
UPD: Как сообщили в пресс-службе «Уралуправтодора» в 11:05, движение на участке полностью восстановлено.
— Движение осуществляется по одной полосе в направлении Екатеринбурга. Будьте внимательны, соблюдайте дистанцию и скоростной режим! — добавили в учреждении.