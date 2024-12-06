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Пожар на складе в Нижнем Новгороде локализовали

Пожар на складе в Нижнем Новгороде локализовали на площади 8,4 тысячи квадратов.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Пожар на складе в Нижнем Новгороде локализован на площади 8,4 тысячи квадратных метров, площадь обрушения составила 3,4 тысячи, сообщили в пресс-службе МЧС РФ.

Ранее МЧС сообщало, что складское здание горит в Нижнем Новгороде на площади 8,4 тысячи квадратных метров, произошло обрушение кровли на 900 квадратных метрах, данных о пострадавших нет.

«Пожар локализован на площади 8,4 тыс. кв.м, площадь обрушения составила 3,4 тыс. кв.м. Тушение пожара осложняет высокая пожарная нагрузка, внутри склада находятся легко воспламеняющиеся материалы, бочки с ЛВЖ. Быстрому распространению способствовали порывы ветра. Огнеборцы не допустили распространения огня на не горящую часть здания. Тушение продолжается», — говорится в сообщении.

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