Перед судом предстанет пара из Самары, обманувшая 23 человек

По версии следствия, злоумышленники разместили объявления о продаже 3-комнатной квартиры. Шестеро жителей Самары, не подозревая об обмане, откликнулись в разное время на объявление. Во всех случаях криминальная схема реализовалась по одному сценарию: потенциальный покупатель оставлял под расписку залог, после этого мужчина-продавец звонил и просил о переводе дополнительных денежных средств для погашения долга по коммунальным платежам. Только в одном случае местная жительница не согласилась на условия продавца. Остальные откликнувшиеся переводили суммы. После этого под различными предлогами продавец затягивал сроки оформления необходимых для сделки документов. При этом оставленный покупателями залог он не возвращал.