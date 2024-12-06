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Убийцу 36-летней уфимки приговорили к 9,5 годам колонии

Житель Уфы, расправившийся с 36-летней новой знакомой, выслушал приговор.

Источник: Комсомольская правда

В Уфе осудили 33-летнего мужчину, которого обвиняли в жестоком убийстве 36-летней Регины А. Напомним, расправа над женщиной произошла летом этого года. Новый знакомый уфимки зарезал ее ножом за оскорбление его матери.

Окровавленное тело Регины обнаружила ее семья и вызывала полицейских. Через несколько дней ее убийцу нашли и доставили в отдел.

Как сообщает прокуратура Башкирии, свою вину мужчина признал. Суд приговорил его к 9,5 годам колонии строгого режима. Он также обязан выплатить три миллиона рублей компенсации матери погибшей женщины.

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