В Ростовской области в ДТП пострадали два водителя

По предварительной информации ведомства, 43-летний водитель автомобиля «ВАЗ-2112» двигался по трассе «г. Гуково-Углеродовский» Красносулинского района. В какой-то момент он не справился с управлением и допустил лобовое столкновение с автомобилем «Лада Гранта». За рулем второй легковушки находился 46-летний мужчина.