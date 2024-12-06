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В Ростовской области в ДТП пострадали два водителя

На трассе под Ростовом пострадали два водителя легковушки.

Источник: Госавтоинспекция Ростовской области

В Ростовской области в ДТП пострадали два водителя легковушки. Об этом сообщили в Госавтоинспекции по региону. Авария произошла 5 декабря около семи часов утра.

По предварительной информации ведомства, 43-летний водитель автомобиля «ВАЗ-2112» двигался по трассе «г. Гуково-Углеродовский» Красносулинского района. В какой-то момент он не справился с управлением и допустил лобовое столкновение с автомобилем «Лада Гранта». За рулем второй легковушки находился 46-летний мужчина.

В результате ДТП оба водителя получили травмы и доставлены в медицинское учреждение. Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.