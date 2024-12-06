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Опубликовано видео с места колоссального пожара на складе в Нижнем Новгороде

Площадь пожара составляет 8,4 тысячи квадратных метров.

Источник: ГУ МЧС по Нижегородской области

В Нижнем Новгороде продолжается тушение огромного пожара на складе с утеплителем. На данный момент площадь пожара на Московском шоссе уже превысила 8,4 тысяч квадратных метров. Спасатели опубликовали видео с места пожара.

На кадрах видно, что площадь пожара действительно колоссальна. Сильный едкий распространяется по всему складу, что осложняет процесс тушения.

— В тушении пожара задействованы свыше 100 человек и 35 единиц техники. Пока данных о пострадавших нет, — рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Нижегородской области.

По последним данным, пожар удалось локализовать на площади 8,4 тысячи квадратных метров. Распространение огня удалось остановить. Сейчас тушение продолжается.

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