Опубликовано видео с места колоссального пожара на складе в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде продолжается тушение огромного пожара на складе с утеплителем. На данный момент площадь пожара на Московском шоссе уже превысила 8,4 тысяч квадратных метров. Спасатели опубликовали видео с места пожара.
На кадрах видно, что площадь пожара действительно колоссальна. Сильный едкий распространяется по всему складу, что осложняет процесс тушения.
— В тушении пожара задействованы свыше 100 человек и 35 единиц техники. Пока данных о пострадавших нет, — рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Нижегородской области.
По последним данным, пожар удалось локализовать на площади 8,4 тысячи квадратных метров. Распространение огня удалось остановить. Сейчас тушение продолжается.