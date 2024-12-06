Молодая пара из Уфы ушла месяц назад из дома и оставила своего грудного ребенка одного в квартире

Истощенного девятимесячного малыша нашли в квартире на Степана Кувыкина в Уфе. Ребенка, который находился один в квартире, обнаружила его бабушка.
Как рассказали в пресс-службе МВД по Башкирии, в ноябре в полицию обратилась уфимка, которая рассказала, что ее 21-летний сын пропал около месяца назад и оставил ребенка. Мать грудничка тоже ушла из дома. Обеспокоенные бабушка с дедушкой забрали малыша к себе и стали заботиться о нем. Медики, осмотревшие ребенка, пришли в ужас: состояние мальчика было истощенным, а его развитие отставало от сверстников.
Полицейским удалось найти родителей малыша. Сейчас они находятся в отделении.
— По предварительным данным, в течение нескольких месяцев родители неоднократно надолго уходили из дома, оставляя беспомощного ребенка одного, а также не следили за состоянием его здоровья, — рассказали в пресс-службе ведомства.
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