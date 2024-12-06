Молодая пара из Уфы ушла месяц назад из дома и оставила своего грудного ребенка одного в квартире

Как рассказали в пресс-службе МВД по Башкирии, в ноябре в полицию обратилась уфимка, которая рассказала, что ее 21-летний сын пропал около месяца назад и оставил ребенка. Мать грудничка тоже ушла из дома. Обеспокоенные бабушка с дедушкой забрали малыша к себе и стали заботиться о нем. Медики, осмотревшие ребенка, пришли в ужас: состояние мальчика было истощенным, а его развитие отставало от сверстников.