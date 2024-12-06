В Минске водитель седельного тягача врезался в Peugeot, проехав на красный свет. Подробности дорожно-транспортного происшествия рассказали в пресс-службе УГАИ ГУВД Мингорисполкома.
Согласно предварительным данным, 5 декабря, в четверг, примерно в 11.32 67-летний водитель седельного тягача Renault ехал по Партизанскому проспекту. На пересечении с улицей Ванеева он продолжил движение на красный свет и врезался в легковой автомобиль Peugeot. Водитель указанного авто начал движение через названный перекресток на зеленый свет.
В ГАИ уточнили, что в ДТП никто не пострадал. Что касается транспортных средств, то они получили механические повреждения.
Ранее женщина-водитель погибла при столкновении с груженой фурой в Крупском районе.
Тем временем ГАИ сказала о важном изменении в работе камер скорости в Беларуси.
Кроме того, ГАИ ограничит движение всех видов транспорта в центре Минска 6 декабря.