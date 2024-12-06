В Минске водитель седельного тягача врезался в Peugeot, проехав на красный свет

Согласно предварительным данным, 5 декабря, в четверг, примерно в 11.32 67-летний водитель седельного тягача Renault ехал по Партизанскому проспекту. На пересечении с улицей Ванеева он продолжил движение на красный свет и врезался в легковой автомобиль Peugeot. Водитель указанного авто начал движение через названный перекресток на зеленый свет.