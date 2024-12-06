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Под Столином водитель Audi насмерть сбил мужчину на электросамокате при обгоне

Audi насмерть сбила 49-летнего мужчину на электросамокате в Столинском районе.

Источник: Комсомольская правда

Под Столином водитель Audi насмерть сбил мужчину на электросамокате при обгоне. Подробности сообщили в пресс-службе УВД Брестского облисполкома.

Сообщается, что 5 декабря примерно в 17.40 21-летний житель Столинского района, находившийся за рулем автомобиля Audi, ехал по автодороге Н224 «Федоры — Ласицк». Согласно предварительным данным, на первом километре названной автомобильной дороги при выполнении обгона он сбил 49-летнего мужчину на электросамокате, обозначенном фонарями. В ведомстве рассказали, что мужчина скончался.

Тем временем в Польше белорусский рабочий погиб на стройке.

Ранее мы писали, что ГАИ сказала о важном изменении в работе камер скорости в Беларуси.

Кроме того, женщина-водитель погибла при столкновении с груженой фурой в Крупском районе.