Под Столином водитель Audi насмерть сбил мужчину на электросамокате при обгоне. Подробности сообщили в пресс-службе УВД Брестского облисполкома.
Сообщается, что 5 декабря примерно в 17.40 21-летний житель Столинского района, находившийся за рулем автомобиля Audi, ехал по автодороге Н224 «Федоры — Ласицк». Согласно предварительным данным, на первом километре названной автомобильной дороги при выполнении обгона он сбил 49-летнего мужчину на электросамокате, обозначенном фонарями. В ведомстве рассказали, что мужчина скончался.
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