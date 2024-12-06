Под Столином водитель Audi насмерть сбил мужчину на электросамокате при обгоне

Сообщается, что 5 декабря примерно в 17.40 21-летний житель Столинского района, находившийся за рулем автомобиля Audi, ехал по автодороге Н224 «Федоры — Ласицк». Согласно предварительным данным, на первом километре названной автомобильной дороги при выполнении обгона он сбил 49-летнего мужчину на электросамокате, обозначенном фонарями. В ведомстве рассказали, что мужчина скончался.