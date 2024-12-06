В Казани у «Миллениума» на стройке гостиниц рабочие упали с 6-метровой высоты

Групповой несчастный случай произошел на улице Фатыха Амирхана рядом с аквапарком «Ривьера». Все пострадавшие работали в ООО «СтройЭкспо». Фирма занимается строительством домов.
Причинами происшествия стало отсутствие необходимых средств индивидуальной и коллективной безопасности, недоработки в осмотре рабочего места, невыполнение мер безопасности. Инцидент квалифицирован как производственная травма. Подробности расследования пока не разглашаются.
Напомним, в Казани строитель погиб, упав с 13-го этажа во время демонтажных работ. У него порвался страховочный пояс.