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В Казани у «Миллениума» на стройке гостиниц рабочие упали с 6-метровой высоты

В Казани у «Миллениума» на стройке гостиниц рабочие упали с шестиметровой высоты. Об этом сообщили в пресс-службе Госинспекции труда в Татарстане.

Источник: Комсомольская правда

Групповой несчастный случай произошел на улице Фатыха Амирхана рядом с аквапарком «Ривьера». Все пострадавшие работали в ООО «СтройЭкспо». Фирма занимается строительством домов.

Причинами происшествия стало отсутствие необходимых средств индивидуальной и коллективной безопасности, недоработки в осмотре рабочего места, невыполнение мер безопасности. Инцидент квалифицирован как производственная травма. Подробности расследования пока не разглашаются.

Напомним, в Казани строитель погиб, упав с 13-го этажа во время демонтажных работ. У него порвался страховочный пояс.

несчастный случай