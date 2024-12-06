В среду, 4 декабря 2024 года, Самарский областной суд вынес новое решение по делу «Законовских». Он изменил приговор по делу о нелегальном производстве и продаже поддельных сигарет. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.
Владимир Изумрудов был задержан ФСБ в мае 2022 года. Он и девять членов ОПС организовал подпольные фабрики по нелегальному производству сигарет. Эти фабрики работали на нескольких промышленных базах в Самаре. Поддельные сигареты маркировались фальшивыми акцизными марками.
Заработок от незаконной деятельности превысил 325 миллионов рублей. В ходе расследования было изъято более 1,5 миллиона пачек поддельных сигарет, которые затем были уничтожены.
Стороны обжаловали приговор. Суд принял решение прекратить уголовное преследование в отношении Владимира Изумрудова и Ольги Свириной по статье «Незаконное предпринимательство». Это привело к сокращению их сроков заключения.