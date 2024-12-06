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Самарский областной суд вынес новое решение по делу «Законовских»

Лидеру самарского ОПС «Законовские» изменили срок пребывания в колонии.

Источник: Комсомольская правда

В среду, 4 декабря 2024 года, Самарский областной суд вынес новое решение по делу «Законовских». Он изменил приговор по делу о нелегальном производстве и продаже поддельных сигарет. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

Владимир Изумрудов был задержан ФСБ в мае 2022 года. Он и девять членов ОПС организовал подпольные фабрики по нелегальному производству сигарет. Эти фабрики работали на нескольких промышленных базах в Самаре. Поддельные сигареты маркировались фальшивыми акцизными марками.

Заработок от незаконной деятельности превысил 325 миллионов рублей. В ходе расследования было изъято более 1,5 миллиона пачек поддельных сигарет, которые затем были уничтожены.

Стороны обжаловали приговор. Суд принял решение прекратить уголовное преследование в отношении Владимира Изумрудова и Ольги Свириной по статье «Незаконное предпринимательство». Это привело к сокращению их сроков заключения.