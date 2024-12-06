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Два человека погибли в ДТП на трассе смерти Тюмень — Омск

Полицейские также сообщили о трех пострадавших.

Источник: Комсомольская правда

Сегодня утром на 284-м километре трассы Тюмень — Омск в Ишимском районе произошло смертельное ДТП. Как сообщили в Госавтоинспекции по Тюменской области, на дороге столкнулись две иномарки и грузовик.

По предварительной версии, водитель «Опеля» выехал на встречку, где столкнулся с другой иномаркой и грузовиком.

Авария унесла жизни двух человек. От полученных травм пассажир «Рено» скончался на месте. Водитель «Опеля» был доставлен в больницу, где в последствии скончался от тяжелых травм.

Полицейские сообщают о трех пострадавших — это два пассажира «Опеля» и водитель «Рено».