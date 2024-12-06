Два человека погибли в ДТП на трассе смерти Тюмень — Омск

Сегодня утром на 284-м километре трассы Тюмень — Омск в Ишимском районе произошло смертельное ДТП. Как сообщили в Госавтоинспекции по Тюменской области, на дороге столкнулись две иномарки и грузовик.
По предварительной версии, водитель «Опеля» выехал на встречку, где столкнулся с другой иномаркой и грузовиком.
Авария унесла жизни двух человек. От полученных травм пассажир «Рено» скончался на месте. Водитель «Опеля» был доставлен в больницу, где в последствии скончался от тяжелых травм.
Полицейские сообщают о трех пострадавших — это два пассажира «Опеля» и водитель «Рено».