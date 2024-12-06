Под Воронежем два человека пострадали после наезда иномарки на дерево

Два человека пострадали в аварии с деревом на воронежской трассе. ДТП произошло утром 5 декабря в Каменском районе. Около 6.00 на 135-м километре автодороги «Воронеж-Луганск», по предварительным данным дорожной полиции, 34-летний водитель автомобиля «Фольксваген Транспортер» не справился с управлением, выскочил на обочину с последующим съездом с дороги, где врезался в дерево.