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Под Воронежем два человека пострадали после наезда иномарки на дерево

На воронежской трассе «Фольксваген Транспортер» врезался в дерево.

Источник: ГАИ Воронежской области

Два человека пострадали в аварии с деревом на воронежской трассе. ДТП произошло утром 5 декабря в Каменском районе. Около 6.00 на 135-м километре автодороги «Воронеж-Луганск», по предварительным данным дорожной полиции, 34-летний водитель автомобиля «Фольксваген Транспортер» не справился с управлением, выскочил на обочину с последующим съездом с дороги, где врезался в дерево.

В результате ДТП водитель автомобиля и его 64-летний пассажир получили травмы разной степени тяжести и были доставлены в больницу.

Полицейские устанавливают все обстоятельства аварии.

За 5 декабря в Воронежской области сотрудники ГАИ зарегистрировали 109 ДТП, в них пострадали 11 человек.