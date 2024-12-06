Компания из Перми выплатит ₽7 млн за гибель работника из-за пьяного коллеги

Компания из Перми выплатит 7 миллионов рублей после гибели работника из-за пьяного крановщика, сообщает региональная инспекция труда.
Речь идёт об инциденте, который случился в мае 2023 года в Башкортостане. 12 мая работник одной из организаций грузил буровое оборудование с помощью автокрана. В один момент высотник получил удар грузом. От полученных травм мужчина скончался.
После инцидента было проведено расследование несчастного случая. Как выяснилось позже, машинист автокрана пришёл на погрузку в алкогольном опьянении и был допущен к работе. Вина работодателя погибшего также была установлена.
После инцидента супруга пострадавшего рабочего обратилась в суд с требованием выплатить компенсацию ей, двоим детям, а также матери и сестре погибшего. Межрайонный суд Стерлитамака встал на сторону семьи рабочего и постановил пермской организации выплатить родственникам моральную компенсацию общей суммой 7,1 миллиона рублей.
Сейчас виновные компании пытаются обжаловать решение в апелляционной инстанции.