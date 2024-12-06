В Перми из горящей квартиры пожарные спасли трех детей

Утром 6 декабря в Перми на ул. Делегатской, 39б, произошел крупный пожар. Огонь охватил квартиру на четвертом этаже многоэтажки. Сообщение о пожаре поступило в 10:16. К месту ЧП прибыли 17 сотрудников МЧС и шесть пожарных машин.