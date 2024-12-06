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В Перми из горящей квартиры пожарные спасли трех детей

Многодетная семья проживала на ул. Делегатской в микрорайоне Левшино.

Источник: Комсомольская правда

Утром 6 декабря в Перми на ул. Делегатской, 39б, произошел крупный пожар. Огонь охватил квартиру на четвертом этаже многоэтажки. Сообщение о пожаре поступило в 10:16. К месту ЧП прибыли 17 сотрудников МЧС и шесть пожарных машин.

Из горящей квартиры 10-этажного дома пожарные спасли многодетную семью: мужчину, женщину и ее трех детей.

«Пострадавших на пожаре передали сотрудникам скорой медицинской помощи. Жители дома эвакуировались самостоятельно», — сообщили в краевом МЧС.

В краевом Минздраве сообщили, мужчину и детей госпитализировали, женщина от госпитализации отказалась.

Предварительная площадь пожара составила 12 кв. метров. Силы МЧС локализовали пожар в 10:41.

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