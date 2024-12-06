В двух кафе «Моремания» в Москве выявили грубые нарушения санитарных норм

«По факту публикации 26.11.2024 репортажа “Shot-проверка” в СМИ и в связи с запросом депутата Государственной думы о нарушениях санитарных требований в двух кафе “Моремания” по адресам: г. Москва, ул. Киевская, д. 7 корп. 2 (АО “СК Сервис”) и проспект Мира, д. 211, корп. 2 (ООО “Севрыба”) Управлением Роспотребнадзора по г. Москве 27.11.2024 проведены внеплановые выездные проверки, согласованные с прокуратурой Москвы. В ходе проведения внеплановых выездных проверок в период с 02.12.2024 по 04.12.2024 информация, опубликованная в СМИ, подтвердилась. Снято с реализации 73 кг кулинарной продукции, в том числе полуфабрикатов и сырья», — говорится в публикации.