В двух кафе «Моремания» в Москве выявили грубые нарушения санитарных норм

«По факту публикации 26.11.2024 репортажа “Shot-проверка” в СМИ и в связи с запросом депутата Государственной думы о нарушениях санитарных требований в двух кафе “Моремания” по адресам: г. Москва, ул. Киевская, д. 7 корп. 2 (АО “СК Сервис”) и проспект Мира, д. 211, корп. 2 (ООО “Севрыба”) Управлением Роспотребнадзора по г. Москве 27.11.2024 проведены внеплановые выездные проверки, согласованные с прокуратурой Москвы. В ходе проведения внеплановых выездных проверок в период с 02.12.2024 по 04.12.2024 информация, опубликованная в СМИ, подтвердилась. Снято с реализации 73 кг кулинарной продукции, в том числе полуфабрикатов и сырья», — говорится в публикации.
Отмечается, что в ходе проверки были выявлены грубые нарушения требований санитарного законодательства и законодательства в сфере технического регулирования. На предприятиях нарушен температурный режим хранения пищевой продукции, обнаружены на хранении ингредиенты без указания даты выработки, срока годности, температурных условий хранения, обнаружены продукты с истекшим сроком годности и признаками гниения, не обеспечена последовательность технологических процессов, исключающих встречные потоки сырья и готовой продукции, не выделены отдельные участки для работы с сырьем и готовой продукцией, не обеспечена качественная уборка помещений.
В отношении предприятий составлены протоколы об административном правонарушении. Материалы административных дел в отношении юридических лиц направлены для рассмотрения по подведомственности в районные суды в целях принятия решения об административном приостановлении деятельности хозяйствующих субъектов на срок до 90 суток.