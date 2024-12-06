Туберкулез выявили у иностранных студентов в ведущих вузах Перми

Кроме этого, в пермском политехе туберкулез обнаружили у одного студента из Туркмении: 3 декабря в ПНИПУ поступило сообщение из краевого Центра гигиены и эпидемиологии. В этот же день заболевшего студента, который жил в общежитии, изолировали и поместили в обсерватор. В самом вузе и общежитии прошла дезинфекция помещений. Также в политехе определили список контактных лиц, которые проходят медицинскую комиссию.