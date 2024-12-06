Туберкулез выявили у иностранных студентов в ведущих вузах Перми

Сейчас все контактировавшие преподаватели, студенты и проживающие в общежитиях люди проходят обследование в краевом противотуберкулезном диспансере. Новых случаев заражения не выявили.
В пресс-службе вуза отмечают: при поступлении в ПГНИУ студенты должны подтвердить свой прививочный статус либо сделать прививку от туберкулеза. Поэтому дальнейшего распространения инфекции не произошло.
Кроме этого, в пермском политехе туберкулез обнаружили у одного студента из Туркмении: 3 декабря в ПНИПУ поступило сообщение из краевого Центра гигиены и эпидемиологии. В этот же день заболевшего студента, который жил в общежитии, изолировали и поместили в обсерватор. В самом вузе и общежитии прошла дезинфекция помещений. Также в политехе определили список контактных лиц, которые проходят медицинскую комиссию.
Через два дня, 5 декабря, студент по собственному желанию улетел обратно в Туркменистан. Сейчас новых выявленных случаев заболевания в ПНИПУ нет, отметили в вузе.
Напомним, в ноябре разгорелся скандал в лысьвенском филиале ПНИПУ, когда студенток возмутили вопросы про половую жизнь в анкетах. Ситуация получила федеральную огласку после того, как одна из третьекурсниц пожаловалась директору «Лиги безопасного интернета» Екатерине Мизулиной. В пресс-службе вуза тогда заявили, что начали проверку.
«После обнаружения заболевания университет принял все необходимые меры вместе с Роспотребнадзором: в частности, в общежитиях провели дезинфекцию, ограничили доступ гостей на месяц», — рассказали «ФедералПресс» в ПГНИУ, отметив, что заболевшие студенты уже покинули общежитие.