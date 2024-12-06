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Водитель погиб в лобовом ДТП в Усольском районе

Водитель погиб в лобовом ДТП в Усольском районе. Об этом сообщает информационное агентство «ТК Город» со ссылкой на пресс-службу Госавтоинспекцию Иркутской области.

Источник: Reuters

Сегодня около 7 часов утра на участке дороги старого направления к Ангарску произошло столкновение двух легковых автомобилей. 32-летний водитель иномарки Toyota Ist не справился с управлением и врезался во внедорожник Mitsubishi Pajero, который двигался по встречной полосе. После столкновения водитель Toyota Ist съехал с проезжей части в кювет.

В результате случившегося водитель автомобиля Toyota скончался на месте аварии до приезда скорой медицинской помощи. 58-летний водитель внедорожника не пострадал.

В настоящее время по данному факту проводится проверка, выясняются все обстоятельства произошедшего ДТП.