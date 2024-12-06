Водитель погиб в лобовом ДТП в Усольском районе

Сегодня около 7 часов утра на участке дороги старого направления к Ангарску произошло столкновение двух легковых автомобилей. 32-летний водитель иномарки Toyota Ist не справился с управлением и врезался во внедорожник Mitsubishi Pajero, который двигался по встречной полосе. После столкновения водитель Toyota Ist съехал с проезжей части в кювет.