Водитель погиб в лобовом ДТП в Усольском районе

Сегодня около 7 часов утра на участке дороги старого направления к Ангарску произошло столкновение двух легковых автомобилей. 32-летний водитель иномарки Toyota Ist не справился с управлением и врезался во внедорожник Mitsubishi Pajero, который двигался по встречной полосе. После столкновения водитель Toyota Ist съехал с проезжей части в кювет.
В результате случившегося водитель автомобиля Toyota скончался на месте аварии до приезда скорой медицинской помощи. 58-летний водитель внедорожника не пострадал.
В настоящее время по данному факту проводится проверка, выясняются все обстоятельства произошедшего ДТП.