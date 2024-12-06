Хабаровчанка осуждена за распространение детской порнографии

В Хабаровске в краевом суде судебной коллегией оставлен в силе приговор Верхнебуреинского районного суда обвиняемой Р., сообщает ВК Хабаровский краевой суд.
Следствие выяснило, что Р. обнаружила в группе мессенджера «Telegram» видео с непристойным содержанием с участием мальчиков 10−11 лет. Она сохранила видео на своем устройстве и, ради шутки, отправила его через «WhatsApp» подруге, предоставив доступ к материалам, что включает просмотр, копирование и возможное дальнейшее распространение, что соответствует признакам преступления.
Суд признал Р. виновной по п. «г» ч. 2 ст. 242.1 УК РФ за распространение материалов с порнографическими изображениями несовершеннолетних через СМИ или сети связи, включая интернет.
Учитывая ее раскаяние, признание вины, способствование раскрытию преступления и возраст, ей назначено 3 года условного срока с 6-месячным испытанием.
Производство и распространение порнографических материалов или предметов влекут уголовные последствия.