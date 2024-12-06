Хабаровчанка осуждена за распространение детской порнографии

Следствие выяснило, что Р. обнаружила в группе мессенджера «Telegram» видео с непристойным содержанием с участием мальчиков 10−11 лет. Она сохранила видео на своем устройстве и, ради шутки, отправила его через «WhatsApp» подруге, предоставив доступ к материалам, что включает просмотр, копирование и возможное дальнейшее распространение, что соответствует признакам преступления.