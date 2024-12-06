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Воспитательницу частного сада в Уфе проверят после грубого отношения с детьми

В Уфе воспитательницу частного садика заподозрили в насилии над детьми.

Источник: Комсомольская правда

В Уфе разгорается скандал в одном из частных детских садов. Воспитательницу заподозрили в грубом отношении к малышам во время прогулки. Женщина таскала детей по снегу, чтобы забрать их с улицы. По словам свидетелей, они видели, как малышей били по голове и телу.

Факт насилия над детьми проверит прокуратура Башкирии. Ведомство намерено дать оценку руководству детского сада, а также проверит исполнение законодательства.

— При наличии оснований будет решен вопрос о принятии исчерпывающих мер прокурорского реагирования, — говорится в сообщении.

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