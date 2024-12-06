Воспитательницу частного сада в Уфе проверят после грубого отношения с детьми

В Уфе разгорается скандал в одном из частных детских садов. Воспитательницу заподозрили в грубом отношении к малышам во время прогулки. Женщина таскала детей по снегу, чтобы забрать их с улицы. По словам свидетелей, они видели, как малышей били по голове и телу.
Факт насилия над детьми проверит прокуратура Башкирии. Ведомство намерено дать оценку руководству детского сада, а также проверит исполнение законодательства.
— При наличии оснований будет решен вопрос о принятии исчерпывающих мер прокурорского реагирования, — говорится в сообщении.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.