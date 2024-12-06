Житель Витебска выращивал коноплю в подвале дома, возбуждено уголовное дело

По данным следствия, в Витебске строители ремонтировали жилой дом, прокладывая трубы в подвале, обнаружили плантацию растений, похожих на коноплю. Об увиденном они сообщили в правоохранительные органы. Изъяты мешки, набитые кустами растений, садовые ножницы, прожекторы и другие предметы.
Согласно выводам экспертов, растения содержат в своем составе особо опасное психотропное вещество тетрагидроканнабинол и относятся к растениям рода «конопля». Исследованные высушенные вещества являются марихуаной. Выявлены отпечатки пальцев. При проверке установлено, что они оставлены 37-летним местным жителем. Подозреваемый задержан. \
На допросе житель Витебска рассказал, что выращивал растение для изготовления марихуаны и личного потребления. Ранее он привлекался к уголовной ответственности за незаконный оборот наркотических средств. Витебским городским отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 329 (незаконные посев и выращивание растений, содержащих психотропные вещества) УК.