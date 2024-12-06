Житель Витебска выращивал коноплю в подвале дома, возбуждено уголовное дело

По данным следствия, в Витебске строители ремонтировали жилой дом, прокладывая трубы в подвале, обнаружили плантацию растений, похожих на коноплю. Об увиденном они сообщили в правоохранительные органы. Изъяты мешки, набитые кустами растений, садовые ножницы, прожекторы и другие предметы.