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Подозреваемому в убийстве двух пенсионерок в Сарове изберут меру пресечения

В совершении жестокого убийства пенсионеров подозревают 29-летнего мужчину.

Источник: Комсомольская правда

Подозреваемому в убийстве двух пенсионеров в Сарове изберут меру пресечения. Об этом «КП-Нижний Новгород» сообщили в пресс-службе СУ СК по Нижегородской области.

Напомним, 4 декабря в собственной квартире были обнаружены тела 78-летнего мужчины с ножевыми ранениями и его 77-летней знакомой с отрезанной головой.

Первого подозреваемого задержали 5 декабря. Им является 29-летний житель Сарова. В ходе обыска у него обнаружили одежду с пятнами крови. Была ли это кровь убитых, покажет экспертиза. Но на данный момент результатов нет.

По данным Следственного Комитета Нижегородской области, меру пресечения подозреваемому изберут сегодня.

СК