В Перми при пожаре в доме пострадали четыре человека

По данным регионального ГУ МЧС России, сообщение о пожаре в квартире на 4-м этаже многоэтажного дома на ул. Делегатская поступило в 10:16 (08:16 мск) 6 декабря. Из горящей квартиры пожарные спасли пятерых человек: мужа с женой и трех детей 2, 4 и 10 лет. Еще 20 жителей дома эвакуировались самостоятельно.