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В Перми при пожаре в доме пострадали четыре человека

ПЕРМЬ, 6 декабря. /ТАСС/. Четыре человека, в том числе три ребенка, пострадали в результате пожара в многоэтажном жилом доме на улице Делегатская в Перми. Об этом ТАСС сообщили в Министерстве здравоохранения Пермского края.

Источник: РИА "Новости"

«Мужчина и трое детей направлены на госпитализацию», — сообщили в Минздраве.

По данным регионального ГУ МЧС России, сообщение о пожаре в квартире на 4-м этаже многоэтажного дома на ул. Делегатская поступило в 10:16 (08:16 мск) 6 декабря. Из горящей квартиры пожарные спасли пятерых человек: мужа с женой и трех детей 2, 4 и 10 лет. Еще 20 жителей дома эвакуировались самостоятельно.

Предварительная площадь пожара составила 12 кв. м. В настоящее время сотрудники управления МЧС по Пермскому краю проводят проверку и устанавливают причину пожара.