Красноярцев предупредили о новой уловке мошенников с «ошибочным переводом»

Заключается обман в том, что человек получает уведомление от банка о переводе денег от незнакомого ему человека. Следом приходит уже обычное сообщение, в котором человек говорит, что ошибся, и просит вернуть деньги на указанный телефон.
В отделении Красноярск Банка России просят не делать это сразу. Нужно проверить, действительно ли пришли деньги и какая именно сумма.
«Дело в том, что в приложениях некоторых банков можно отправлять другому человеку не только деньги, но и сообщения. Они приходят как пуш-уведомления или смс. Именно этой возможностью пользуются мошенники. Они отправляют потенциальной жертве незначительную сумму, например 5 рублей, после чего в приложении банка с получателем денег появляется общий чат. Далее аферист отправляет сообщение, которое имитирует уведомление о переводе, и указывает там уже гораздо большую сумму перевода — те самые 20 тысяч», — рассказал управляющий отделения Банка России Сергей Журавлев.
Еще одна опасность подобных переводов — вы можете стать звеном в мошеннической схеме и сыграть роль посредника для вывода денег.
«Для возврата денег, которые пришли по ошибке, нужно позвонить в банк и попросить сделать обратный перевод по реквизитам отправителя», — назвал единственно правильный механизм возврата Сергей Журавлев.