Красноярцев предупредили о новой уловке мошенников с «ошибочным переводом»

«Дело в том, что в приложениях некоторых банков можно отправлять другому человеку не только деньги, но и сообщения. Они приходят как пуш-уведомления или смс. Именно этой возможностью пользуются мошенники. Они отправляют потенциальной жертве незначительную сумму, например 5 рублей, после чего в приложении банка с получателем денег появляется общий чат. Далее аферист отправляет сообщение, которое имитирует уведомление о переводе, и указывает там уже гораздо большую сумму перевода — те самые 20 тысяч», — рассказал управляющий отделения Банка России Сергей Журавлев.