В Волгограде выясняют обстоятельства гибели молодого полицейского

Известно, что мертвым молодого мужчину обнаружил в гараже его отец 2 декабря.
По данным ГУ МВД России по Волгоградской области, молодой сотрудник работал водителем в одном из подразделений УМВД России по г. Волгограду.
— Вечером 2 декабря на территории гаражно-строительного кооператива было обнаружено тело полицейского-водителя. Предварительно установлено, что гибель сотрудника не носит криминальный характер. В настоящее время комплекс проверочных мероприятий по данному факту продолжается, — сообщили в главке полиции.