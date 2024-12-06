В Волгограде выясняют обстоятельства гибели молодого полицейского

В Волгограде выясняют обстоятельства смерти молодого сотрудника полиции, тело которого было обнаружено родственниками в гаражном кооперативе. По предварительным данным, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на правоохранительные органы, смерть сотрудника МВД не носит криминальный характер.