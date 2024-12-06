В Уфе 12-летний игрок «Мафии» с падающими стульями сломал спину

В Уфе во время игры в «Мафию» пострадал 12-летний школьник. Он повредил спину во время падения со специального стула, который опрокидывается при выбывании игрока.
Как рассказали в СУ СКР по РБ, подросток пошел на игру вместе со своим другом. Когда специальное устройство сработало, школьник упал на спину и почувствовал сильную боль. Осмотр врача показал, что у подростка поврежден позвоночник.
По факту произошедшего СК начал проверку. Следователями проведен осмотр места инцидента, будут опрошены посетители, работники и руководство развлекательного заведения и истребована необходимая документация.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.