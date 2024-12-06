Жилой дом горел в Мостах, хозяин жилища погиб

Выяснилось, что в доме проживают 64-летний хозяин и его 67-летняя сожительница. На момент пожара оба находились в доме, спали. Как рассказала пенсионерка, почувствовав запах дыма, она проснулась, стала будить хозяина жилища, но мужчина не отреагировал. Женщина выбежала на улицу за ведром с водой, а когда вернулась, увидела огонь возле кровати, испугалась и выбежала из здания. Соседи тем временем сообщили о пожаре в МЧС.