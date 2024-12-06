Торговать наркотиками в Свердловской области начинают с 12 лет. Статистика

Полиция продолжает бороться с рекламой наркотиков и призывает граждан помогать в этом. В случае обнаружения на стене надписей с рекламой следует сфотографировать эту надпись, указать адрес и направить фото в полицию. Также граждане, если обнаружат сайты, telegram-каналы и иные аккаунты, продающие наркотики, могут сообщить об этом на сайте Роскомнадзора для блокировки. В этом году по заявке свердловской полиции были заблокированы 733 таких сайта.