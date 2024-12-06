Торговать наркотиками в Свердловской области начинают с 12 лет. Статистика

«Средний возраст распространителей наркотиков 20−35 лет, но вообще среди задержанных есть люди от 12 до 65 лет», — сказала Анастасия Сафронова.
По ее словам, за 11 месяцев 2024 года было зарегистрировано 6629 преступлений, связанных с наркотиками, что на 36% больше, чем в прошлом году. По уголовным делам проходят 4280 фигурантов, в том числе 28 несовершеннолетних. За этот период из незаконного оборота изъято более 180 кг наркотиков, в 2023 году было 140 кг.
«Юный возраст наркосбытчиков говорит о том, что хорошо работает пропаганда торговцев наркотиков, которые уверяют, что до совершеннолетия, до 18 лет, подросткам не грозит ответственность. Но это не так.
Во-первых, уголовная ответственность наступает с 16 лет. Во-вторых, для более ранних возрастов существуют спецшколы закрытого типа и детские колонии», — говорит Анастасия Сафронова.
К административной ответственности за 11 месяцев привлечены 5020 человек. Из них 5000 человек — это потребители наркотиков, 18 человек привлечены за пропаганду запрещенных веществ, есть двое спортсменов, принимавших допинговые препараты, внесенные в список запрещенных РУСАДА.
Большая часть обнаруженных наркотиков были привезены в Свердловскую область из других регионов, но имеется и собственное производство. Были ликвидированы 7 подпольных лабораторий: 5 в области, 2 в Екатеринбурге.
Например, двое молодых людей, чтобы не привлекать к себе внимание, купили в деревне в Артинском районе ветхий дом, стоящий далеко от остального жилья. У них нашли более 40 кг готовых синтетических наркотиков. Сейчас молодые люди находятся под следствием.
Полиция продолжает бороться с рекламой наркотиков и призывает граждан помогать в этом. В случае обнаружения на стене надписей с рекламой следует сфотографировать эту надпись, указать адрес и направить фото в полицию. Также граждане, если обнаружат сайты, telegram-каналы и иные аккаунты, продающие наркотики, могут сообщить об этом на сайте Роскомнадзора для блокировки. В этом году по заявке свердловской полиции были заблокированы 733 таких сайта.