Убийство под видом ДТП: житель Приморья жестоко избавился от отца

По информации ведомства, в июле 2024 года подсудимый повздорил с отцом. Во время ссоры он избил родственника и задушил. Чтобы избежать ответственности за преступление, мужчина вместе со знакомым погрузили тело убитого в автомобиль и сбросили транспортное средство в кювет.