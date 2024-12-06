Убийство под видом ДТП: житель Приморья жестоко избавился от отца

Житель Яковлевского района Приморья 1998 года рождения обвиняется в убийстве отца. В попытке скрыть преступление он инсценировал ДТП, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе прокуратуры Приморья.
По информации ведомства, в июле 2024 года подсудимый повздорил с отцом. Во время ссоры он избил родственника и задушил. Чтобы избежать ответственности за преступление, мужчина вместе со знакомым погрузили тело убитого в автомобиль и сбросили транспортное средство в кювет.
В процессе расследования была вскрыта истинная причина смерти потерпевшего.
Возбуждено уголовное дело. Яковлевский районный суд решит дальнейшую участь фигуранта. Гражданин, который помог убийце в инсценировке ДТП, отдельно предстанет перед судом.